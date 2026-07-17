Domani alle 21.30, in Piazza del Campo, si terrà un evento musicale che combina musica sinfonica e jazz. Un artista interpreterà un pezzo famoso, rielaborandolo con elementi di improvvisazione jazz. L’evento è parte di una serie di manifestazioni estive e prevede un’esecuzione dal vivo di un brano riconosciuto a livello internazionale. L’interprete utilizzerà tecniche jazz per reinterpretare un classico della musica americana. La serata si svolgerà all’aperto e l’ingresso è gratuito.

La musica sinfonica incontra il jazz, in Piazza del Campo. Domani alle 21.30, uno degli eventi più attesi dell’estate senese: il tradizionale Concerto per l’Italia, tra gli appuntamenti-simbolo del Chigiana International Festival, diretto da Nicola Sani e affidato quest’anno all’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding con Stefano Bollani al pianoforte. Bollani ha appena concluso il viaggio di ‘Tutta Vita’, un progetto che ha messo insieme musicisti di generazioni ed esperienze diversi, trasformando l’improvvisazione in un linguaggio comune. Ed è questa la chiave con la quale domani sera si dedicherà a ’ Rhapsody in Blue ’ di George Gershwin, un brano che è per molti è un manifesto musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bollani rilegge Gershwin: "Improvvisazione Jazz per ’Rhapsody in Blue’"

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