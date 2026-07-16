Stefano Bollani suona Rhapsody in Blue | il concerto a Massenzio

Venerdì 17 luglio 2026 alle 21, Stefano Bollani si esibirà nella Basilica di Massenzio, nel Parco archeologico del Colosseo, per suonare “Rhapsody in Blue” di George Gershwin. Il concerto si svolge nel cuore archeologico di Roma, con l’artista al pianoforte. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta una delle esibizioni musicali previste nel calendario estivo della città. La performance si terrà in un contesto storico, con l’area chiusa al pubblico prima dell’inizio.

Roma, 16 luglio 2026 – La musica di George Gershwin risuona nel cuore archeologico della Capitale. Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21, Stefano Bollani salirà sul palco della Basilica di Massenzio, nel Parco archeologico del Colosseo, per interpretare la celebre “Rhapsody in Blue”. Ad accompagnarlo sarà l’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Daniel Harding. Un incontro tra due protagonisti della scena musicale internazionale, costruito intorno al dialogo tra jazz e musica sinfonica. Stefano Bollani e Daniel Harding alla Basilica di Massenzio. Al centro della serata ci sarà la “Rhapsody in Blue” di Gershwin, proposta nella versione per jazz band composta per Paul Whiteman. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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