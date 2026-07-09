Bollani e Cenni si sono esibiti a Umbria Jazz con il loro spettacolo “Via dei matti...”, risolvendo positivamente la controversia che aveva rischiato di portare alla cancellazione dello spettacolo. La disputa riguardava questioni legate alla rappresentazione e alla programmazione, ma è stata chiarita prima dell’evento. La performance si è svolta senza ulteriori intoppi, con i due artisti che hanno portato sul palco un’interpretazione dell’improvvisazione musicale.

PERUGIA Risolta felicemente la controversia che nelle scorse settimane aveva minacciato la cancellazione del loro varietà musicale “Via dei matti numero 0” dai palinsesti Rai, Stefano Bollani e la moglie Valentina Cenni approdano stasera ad Umbria Jazz con “Tutta vita live”, progetto in bilico tra cinema e musica con la proiezione del film girato dalla Cenni sul mistero dell’improvvisazione jazz seguito dal concerto con gli stessi protagonisti del documentario. Una “all stars band” che vede il pianista milanese affiancato Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Christian Mascetta e la figlia Frida Bollani Magoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bollani e Cenni a Umbria Jazz: "Raccontiamo l’improvvisazione"

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