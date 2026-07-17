Bloccata in casa sui social | Una tombolata per compagnia

Una donna di Monteruscello, costretta in casa da oltre cinque anni a causa di problemi di mobilità, ha condiviso sui social media un’immagine di una tombolata organizzata tra amici per mantenere un senso di compagnia. La donna, immobilizzata sulla sedia a rotelle, non può uscire di casa per problemi di salute e mancanza di assistenza adeguata. La sua storia evidenzia le difficoltà di chi vive in isolamento e la solidarietà della comunità nel cercare di offrire momenti di socializzazione.

Una nuova storia mostra il lato triste di una comunità, quale quella di Monteruscello, unita ma anche divisa da esigenze di vita e sanitarie. Oggi vi raccontiamo la storia della signora Marialuisa, anche lei bloccata in casa, da oltre 5 anni, perché obbligata sulla sedia a rotelle e impossibilitata ad uscire per la mancanza del. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Argomenti più discussi: Non ci sono rapporti, non ci parliamo, sono bloccata ovunque. Non ero pronta a stare con una persona così impegnativa: Vanessa Bellini si sfoga sul suo ex Matteo Berrettini; Treni bloccati per ore sulla linea adriatica dopo l’investimento di una donna sui binari; Camion perde rimorchio ingombrante: bloccata la Provinciale; Governo Meloni battuto sulle preferenze, opposizione chiede dimissioni.