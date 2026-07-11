Nel fine settimana si è saputo che Sheamus ha lasciato la WWE dopo 19 anni. Il wrestler ha comunicato sui social di aver deciso di non rinnovare il contratto, che era in scadenza. Non sono state fornite motivazioni ufficiali, e la compagnia aveva offerto un rinnovo, ma l’atleta ha scelto di non firmare. La notizia ha fatto il giro dei fan e degli addetti ai lavori.

Nel corso dello scorso weekend è emerso che il contratto di Sheamus con la WWE era ormai in scadenza e, nonostante la compagnia gli avesse proposto un rinnovo, il “Celtic Warrior” avrebbe deciso di non firmare una nuova estensione. Di conseguenza, per la prima volta dopo 19 anni, l’ex campione WWE è diventato ufficialmente un free agent. Durante questa settimana Sheamus ha ricevuto una grande quantità di messaggi di affetto e sostegno da parte degli ex colleghi WWE e dei fan che hanno seguito la sua lunga carriera. Venerdì mattina, l’irlandese ha finalmente rotto il silenzio sulla sua separazione dalla compagnia, aggiornando anche i suoi... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sheamus lascia la compagnia dopo 19 anni, il Celtic Warrior saluta i fan sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sheamus Leaving WWE After Nearly 20 Years – Celtic Warrior Era Ends

Notizie e thread social correlati

Pajola saluta la Virtus Bologna dopo 11 anni. L’addio sui social: “Vi voglio bene”Dopo undici stagioni, Alessandro Pajola ha annunciato sui social la fine del suo percorso con la Virtus Bologna, con un messaggio che dice: “Vi...

Leggi anche: WWE: Kofi Kingston e Xavier Woods dicono addio, il New Day lascia la compagnia

Temi più discussi: Sheamus lascia la WWE? Spunta il vero motivo dietro l’addio; Novità sull’addio di Sheamus alla WWE e sul suo futuro; L’agente di Sheamus punge la AEW: Prima dovrebbero sbloccarmi; WWE: Sheamus apporta importanti cambiamenti al suo Twitter dopo aver rifiutato un accordo con la federazione.

Sheamus lascia la WWE | Wrestling Observer Radio reddit

Sheamus lascia la WWE? Spunta il vero motivo dietro l’addioL’addio di Sheamus alla WWE sarebbe legato al contratto e non a Triple H: spunta il retroscena sull’offerta al ribasso. spaziowrestling.it

Sheamus lascia la WWE? Un dettaglio sul contratto cambia completamente lo scenarioIl futuro di Sheamus in WWE si complica: un vecchio report sul contratto contraddice le recenti voci sull'addio. spaziowrestling.it