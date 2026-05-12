Coppia brianzola conquistata dai Monti Dauni | acquistano una casa dopo aver visto i video sui social

Una coppia della Brianza ha deciso di comprare una casa a Casalnuovo Monterotaro dopo aver visto solo video sui social. La decisione è arrivata senza un sopralluogo, basandosi esclusivamente sui contenuti condivisi da un influencer locale. La coppia ha scelto di investire sul territorio senza visitarlo prima, affidandosi alle immagini e ai video pubblicati online. La transazione si è conclusa con l’acquisto dell’immobile, senza incontri di persona.

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