Coppia brianzola conquistata dai Monti Dauni | acquistano una casa dopo aver visto i video sui social
Una coppia della Brianza ha deciso di comprare una casa a Casalnuovo Monterotaro dopo aver visto solo video sui social. La decisione è arrivata senza un sopralluogo, basandosi esclusivamente sui contenuti condivisi da un influencer locale. La coppia ha scelto di investire sul territorio senza visitarlo prima, affidandosi alle immagini e ai video pubblicati online. La transazione si è conclusa con l’acquisto dell’immobile, senza incontri di persona.
Una storia che sembra uscita da un film, ma che invece è realtà. Una coppia della Brianza ha deciso di acquistare casa a Casalnuovo Monterotaro senza aver mai visitato il paese di persona, conquistata esclusivamente dai video pubblicati sui social da Paolo Zeoli. Attraverso i filmati condivisi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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