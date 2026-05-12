Coppia brianzola conquistata dai Monti Dauni | acquistano una casa dopo aver visto i video sui social

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia della Brianza ha deciso di comprare una casa a Casalnuovo Monterotaro dopo aver visto solo video sui social. La decisione è arrivata senza un sopralluogo, basandosi esclusivamente sui contenuti condivisi da un influencer locale. La coppia ha scelto di investire sul territorio senza visitarlo prima, affidandosi alle immagini e ai video pubblicati online. La transazione si è conclusa con l’acquisto dell’immobile, senza incontri di persona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una storia che sembra uscita da un film, ma che invece è realtà. Una coppia della Brianza ha deciso di acquistare casa a Casalnuovo Monterotaro senza aver mai visitato il paese di persona, conquistata esclusivamente dai video pubblicati sui social da Paolo Zeoli. Attraverso i filmati condivisi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Tegola sui vivai, l'Arif ne chiude due sui Monti Dauni e Gatta insorge: "Inspiegabile"Prima della loro chiusura le due strutture riuscivano a fornire piante a gran parte del territorio di Capitanata.

Castelnovo ne’ Monti, coppia di anziani ruba 4.000 euro dal borsello dimenticato: incastrati dai videoDue denunce per furto aggravato per un episodio avvenuto presso un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti, dove una coppia di anziani è stata...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web