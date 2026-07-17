Due persone sono state arrestate durante un blitz nel Tarantino. Tre aziende del settore zootecnico sono state sequestrate, insieme a beni per oltre un milione di euro. L’operazione ha portato anche al sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e di un complesso aziendale. Le autorità hanno eseguito le misure nell’ambito di un’indagine ancora in corso. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sulla natura dell’attività investigativa.

Tarantini Time Quotidiano Due persone sono finite in carcere, mentre un complesso zootecnico composto da tre aziende e disponibilità economiche per oltre un milione di euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo. È il risultato dell’operazione “I giorni del cielo”, eseguita dai Carabinieri del Comando provinciale di Taranto nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica. Le investigazioni hanno preso le mosse dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 a seguito della caduta da una pala caricatrice. Da quell’episodio, secondo l’impostazione accusatoria, gli... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Blitz nel Tarantino: due arresti, tre aziende sequestrate e beni per oltre un milione

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