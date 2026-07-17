Bimba muore in una piscina dibattito su legge per la sicurezza
Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla legge per la sicurezza delle piscine, attualmente in attesa di approvazione in Parlamento. Il progetto di legge prevede misure di tutela per prevenire incidenti simili, ma al momento non è stato ancora approvato.
Dopo il drammatico incidente della bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, torna l’attenzione sul disegno di legge per la sicurezza nelle piscine, attualmente fermo in Parlamento. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Bimba muore in una piscina, dibattito su legge per la sicurezza
Notizie e thread social correlati
Muore la bimba risucchiata nel bocchettone della piscina. Musumeci: “Legge sulla sicurezza non più rinviabile”Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante.
Sicurezza in piscina, Meloni scrive alla mamma del piccolo Matteo: “Subito una legge quadro, contate su di me”Il governo ha risposto a una lettera di una madre di un bambino deceduto in piscina, promettendo di proporre una legge quadro sulla sicurezza.
Temi più discussi: Auto si ribalta in A1 nel Parmense, muore una bimba di 8 anni; Auto si ribalta in A1 nel Parmense, muore una bimba di 8 anni; Tragedia in A1: auto contro guardrail, muore una bimba di 8 anni - Video; Roma, muore in ospedale una bimba di poco più di un mese: indaga la Procura.
#Tg2000 - Bimba muore in una piscina, dibattito su legge per la sicurezza #17luglio #Tv2000 #sicurezza #piscina #SestriLevante #legge #Parlamento #prevenzione #bambini #cronaca #normative #sicurezzainacqua @tg2000it x.com
BIMBA DI 3 ANNI MUORE DOPO ESSERE STATA INVESTITA ACCIDENTALMENTE DALLA MADRE Tragico incidente a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dove una donna ha investito accidentalmente la figlia, una bimba di 3 anni, mentre face facebook
Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone. Fascicolo per omicidio colposoAncora una morte in piscina: una bimba risucchiata dal bocchettone. La tragedia, che ricalca una dinamica già vista davvero troppe volte, è avvenuta il 15 luglio a Sestri Levante, in Liguria. La picco ... tg.la7.it
Mantova, nonna muore mentre accudisce una bimba di 7 mesi: la piccola salvata dopo orePer ore una bambina di sette mesi è rimasta accanto al corpo senza vita della donna che la stava accudendo, piangendo fino a richiamare l’attenzione dei vicini. È quanto accaduto nella notte a Moglia, ... tg24.sky.it