Bimba muore in una piscina dibattito su legge per la sicurezza

Da tv2000.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla legge per la sicurezza delle piscine, attualmente in attesa di approvazione in Parlamento. Il progetto di legge prevede misure di tutela per prevenire incidenti simili, ma al momento non è stato ancora approvato.

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Dopo il drammatico incidente della bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, torna l’attenzione sul disegno di legge per la sicurezza nelle piscine, attualmente fermo in Parlamento. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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