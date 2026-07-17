Bimba muore in una piscina, dibattito su legge per la sicurezza

Notizia in breve

Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla legge per la sicurezza delle piscine, attualmente in attesa di approvazione in Parlamento. Il progetto di legge prevede misure di tutela per prevenire incidenti simili, ma al momento non è stato ancora approvato.