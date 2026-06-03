Il governo ha risposto a una lettera di una madre di un bambino deceduto in piscina, promettendo di proporre una legge quadro sulla sicurezza. La premier ha affermato che si impegnerà a ridurre i rischi di incidenti in strutture di questo tipo. La comunicazione evidenzia l’intenzione di intervenire con norme nazionali più stringenti per prevenire tragedie simili in futuro.

“Arrivo ora al punto della tua lettera. E non userò mezzi termini. Hai ragione: serve una legge nazionale che riduca al minimo il rischio che si possa morire in una piscina, com’è purtroppo accaduto a Matteo. E ad altri bambini e ragazzi in questi mesi”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alla mamma di Matteo Brandimarti, il dodicenne di San Benedetto Del Tronto morto risucchiato dal tubo di aspirazione di una piscina di un hotel del riminese la domenica di Pasqua. In particolare, la premier è intervenuta in merito alla richiesta della donna di effettuare un intervento normativo urgente per la sicurezza delle strutture acquatiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza in piscina, Meloni scrive alla mamma del piccolo Matteo: “Subito una legge quadro, contate su di me”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La madre di Matteo Brandimarti scrive a Meloni. «Una legge per evitare altre morti»

Notizie e thread social correlati

Il messaggio di Meloni alla mamma di Matteo Brandimarti, morto nell’idromassaggio: “Legge sulla sicurezza? Contate su di me”Il messaggio è stato inviato dalla presidente del Consiglio alla madre di un ragazzo di 11 anni morto in un incidente in un hotel di Rimini in...

Il messaggio di Meloni alla mamma di Matteo Brandimarti, morto nell’idromassaggio: “Legge sulle piscine? Contate su di me”Il ragazzino di 11 anni è morto il giorno di Pasqua in un incidente in un hotel di Rimini, mentre era in vacanza con la famiglia.

Temi più discussi: La mamma di Matteo scrive a Meloni: Serve una legge sulle piscine; Morto nella vasca idromassaggio, la madre di Matteo Brandimarti scrive a Meloni. Una legge per evitare altre tragedie; Annegamenti in piscina, il governo accelera sulla legge: Sono morti tre bimbi e l'estate non è ancora arrivata; Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro. Meloni: Il denaro reinvestito per la sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

Matteo Brandimarti è morto a 12 anni dopo essere stato risucchiato dall’idromassaggio di una piscina a Rimini. La madre ha chiesto una legge nazionale sui controlli di sicurezza e #GiorgiaMeloni ha promesso di accelerare l’approvazione del disegno... x.com

Meloni scrive alla mamma del bimbo morto in piscina nel Riminese: Una legge contro queste tragedieNicoletta Sprecacè pubblica la risposta della premier alla sua richiesta di un intervento legislativo per evitare che possano ripetersi drammi simili a quello ... bologna.repubblica.it

Bimbo morto in piscina nel Riminese, Meloni scrive alla madre: Ora una legge per evitare altre tragedieLa premier annuncia una lettera ai presidenti di Camera e Senato per accelerare l’iter del ddl sulla sicurezza: Faremo la nostra parte ... msn.com