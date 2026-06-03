Bimba morta a Bordighera il padre piange in carcere e Manuel Iannuzzi dice d' essere innocente | le rivelazioni

Notizia in breve

Il padre della bambina morta a Bordighera ha pianto durante l'interrogatorio in carcere. In quella fase, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice. Manuel Iannuzzi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta, ha dichiarato di essere innocente. Le autorità continuano le verifiche sulla vicenda, mentre il giudice ha deciso di ascoltare ulteriori testimonianze e analizzare i risultati delle indagini.