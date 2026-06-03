Bimba morta a Bordighera il padre piange in carcere e Manuel Iannuzzi dice d' essere innocente | le rivelazioni
Il padre della bambina morta a Bordighera ha pianto durante l'interrogatorio in carcere. In quella fase, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice. Manuel Iannuzzi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta, ha dichiarato di essere innocente. Le autorità continuano le verifiche sulla vicenda, mentre il giudice ha deciso di ascoltare ulteriori testimonianze e analizzare i risultati delle indagini.
Come riferito dal suo avvocato difensore, Manuel Iannuzzi continua a professarsi innocente per quanto riguarda la morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni uccisa a Bordighera il 9 febbraio 2026. Intanto il padre biologico della vittima, Maurizio Rao, in carcere per fatti non legati alla tragedia della bimba, ha fatto sapere tramite il suo legale di provare “orrore” per quanto accaduto. Parole pronunciate in lacrime di fronte all’avvocato Fabio Scaffidi Fonti, il quale “non si aspetta nulla” dall’interrogatorio di garanzia del compagno di Emanuela Aiello. Cosa ha detto Maurizio Rao, padre biologico di Beatrice Cosa ha detto Manuel... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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