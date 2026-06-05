Bimba morta a Bordighera Manuel Iannuzzi spostato nel carcere di Ivrea | Trasferimento programmato da tempo
Manuel Iannuzzi è stato trasferito dal carcere di Sanremo a quello di Ivrea. Il trasferimento era stato programmato da tempo. L’uomo è in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati, legati alla morte di una bambina avvenuta a Bordighera. La procura ha confermato il trasferimento senza ulteriori dettagli. La notizia arriva pochi giorni dopo l’arresto dell’indagato.
Manuel Iannuzzi, arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso di Beatrice, la bimba (figlia della compagna Emanuela Aiello) trovata morta a Bordighera il 9 febbraio, è stato spostato nel carcere di massima sicurezza di Ivrea. Stando a quanto reso noto dall’Autorità giudiziaria, il trasferimento era “programmato da tempo”. Il trasferimento di Manuel Iannuzzi in carcere a Ivrea Perché è stato arrestato Manuel Iannuzzi L'avvocato del papà di Beatrice: "La procura indaghi per omicidio" Il trasferimento di Manuel Iannuzzi in carcere a Ivrea Manuel Iannuzzi, arrestato lo scorso sabato, è stato trasferito nella giornata di mercoledì nel carcere di massima sicurezza di Ivrea. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Bambina morta a Bordighera, chi è Manuel Iannuzzi: «La obbligava a fumare sigarette»
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E’ stato trasferito dal carcere di Genova Marassi a quello di Ivrea Emanuel Iannuzzi, il compagno di Emanuela Aiello detenuto per l’uccisione della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera morta a febbraio in circostanze ancora da accertare ma sicura facebook
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