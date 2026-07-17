Bimba morta a Bordighera 4° trasferimento in carcere per Iannuzzi a Pavia gli hanno rotto il naso andrà a Cremona

Emanuel Iannuzzi è stato trasferito a Cremona dopo un episodio di violenza nel carcere di Pavia, dove altri detenuti lo hanno aggredito, rompendo il setto nasale. È il quarto spostamento di Iannuzzi tra le strutture carcerarie. La vicenda riguarda anche una bambina morta a Bordighera, ma i dettagli sui collegamenti non sono stati forniti.

Il trasferimento di Emanuel Iannuzzi è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo un episodio di violenza all'interno del carcere pavese. Secondo quanto emerso, altri detenuti avrebbero aggredito Iannuzzi, provocandogli la frattura del setto nasale È stato trasferito per la quarta volta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Bimba morta a Bordighera, quarto trasferimento di carcere per Iannuzzi

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