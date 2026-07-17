Bimba di tre mesi trasferita d' urgenza da Catania a Roma | volo salva-vita a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare

Una bambina di tre mesi è stata trasferita d’urgenza da Catania a Roma a bordo di un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare. La piccola, in condizioni critiche, era ricoverata in un ospedale cittadino. Il volo, effettuato dal 31° Stormo, ha avuto come obiettivo il trasferimento in modo rapido e sicuro verso una struttura specializzata. La missione ha coinvolto personale medico e militare a bordo.

Un un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente di una bambina di tre mesi, in imminente pericolo di vita, trasferita da Catania, dove la piccola era ricoverata al «G. Rodolico-San Marco», all’aeroporto di Roma Ciampino per poi essere trasferita in autoambulanza al Policlinico Universitario «A. Gemelli» di Roma. Durante il volo la bambina è stata assistita da un’équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere ed è stata accompagnata dai genitori. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Bimba di tre mesi trasportata d’urgenza da Catania a Roma con un velivolo del 31° Stormo dell’Aeronautica MilitareDurante il volo la bambina è stata assistita da un'équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere ed è stata accompagnata dai genitori. italpress.com