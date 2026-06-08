Bimbo di sette anni in gravi condizioni trasferito d’urgenza volo dell' aeronautica militare per salvargli la vita

Un bambino di sette anni in condizioni critiche è stato trasferito d’urgenza tramite un volo dell’aeronautica militare. Il C-130J, partito dalla base di Sigonella e atterrato all’aeroporto di Ciampino, ha consentito di portarlo in un’altra struttura ospedaliera per ricevere cure più adeguate. Il trasporto è avvenuto per motivi sanitari, a causa di una grave patologia che richiedeva un intervento immediato. Il bambino era ricoverato all’ospedale di Taormina prima del trasferimento.

Un volo speciale con un C-130J dell'Aeronautica militare, partito dalla base di Sigonella e atterrato a Ciampino ha consentito di salvare la vita ad un bimbo di sette anni che era ricoverato all'ospedale San Vincenzo di Taormina per una grave patologia. Il volo si è concluso all'una di notte. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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La mamma del bimbo cui è stato trapiantato un cuore bruciato: «Errore appreso dai giornali»

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