Bimba rischia di morire trasportata da Cagliari a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare

Notizia in breve

Una neonata e sua madre sono state trasportate da Cagliari a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare. La bambina, in condizioni critiche, rischiava di perdere la vita, e il trasferimento è avvenuto con un aereo militare. La madre e la neonata sono state accompagnate da personale sanitario a bordo durante il volo. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute della bambina o sulle motivazioni del trasporto.