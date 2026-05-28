Bimba rischia di morire trasportata da Cagliari a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare
Una neonata e sua madre sono state trasportate da Cagliari a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare. La bambina, in condizioni critiche, rischiava di perdere la vita, e il trasferimento è avvenuto con un aereo militare. La madre e la neonata sono state accompagnate da personale sanitario a bordo durante il volo. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute della bambina o sulle motivazioni del trasporto.
Da Cagliari a Roma su un volo dell'Aeronautica Militare. È il viaggio di una neonata che rischiava di morire e di sua madre. Ad attenderle nella Capitale un'ambulanza per il trasporto all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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