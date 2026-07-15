Una donna ha conseguito la laurea al Politecnico di Milano. Ha dedicato il titolo alle vittime del cancro e a chi ne custodisce la memoria, tra le pagine già scritte e chi continua a scriverle, e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio. Dopo aver completato gli studi, ha dichiarato: «Ora chiamatemi dottoressa».

«A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio». Sono le parole di BigMama postate su Instagram nel primo pomeriggio di mercoledì 15 luglio per annunciare la laurea triennale in Urbanistica conseguita al Politecnico di Milano. La rapper di San Michele di Serino, nell’avellinese, ha condiviso il suo traguardo sul suo profilo da oltre 250mila follower, raccontando le difficoltà vissute per raggiungere il suo obiettivo. Marianna Mammone, così l’artista ventiseienne all’anagrafe, ha affrontato le... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - BigMama si è laureata al Politecnico di Milano: «Alla mia Irpinia e a tutte le vittime del cancro. Ora chiamatemi dottoressa»

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