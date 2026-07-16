Big Mama ha conseguito la laurea in Urbanistica presso il Politecnico di Milano. Durante la cerimonia ha condiviso alcune foto e un messaggio ricco di emozioni. La tesi discussa si è focalizzata sui malati di cancro, con un titolo che richiama il suo ruolo di dottoressa. La laurea rappresenta un traguardo importante per lei, celebrato con entusiasmo sui social.

Big Mama si è laureata laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano, condividendo alcuni scatti della giornata e un messaggio carico di emozione. Al centro del suo racconto non c’è soltanto il risultato accademico, ma anche la scelta di dedicare la tesi a chi convive o ha convissuto con il cancro, tema che tocca da vicino la sua storia personale. Big Mama, la laurea a Milano che unisce studio e vita vissuta L’artista ha concluso il suo percorso universitario a Milano, confermando un impegno nello studio che non ha mai nascosto negli anni. Il titolo della tesi è "Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia", un lavoro che lega salute, territorio e pianificazione urbana, partendo dall’Irpinia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Big Mama si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano con tesi dedicata ai malati di cancro: "Chiamatemi dottoressa"

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BigMama si laurea, striscioni e lacrime di gioia al Politecnico di Milano: «Chiamatemi dottoressa»

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Temi più discussi: BigMama si è laureata al Politecnico di Milano: A tutte le vittime del cancro; BigMama si è laureata: A tutte le vittime del cancro e a Michele, il mio dottore, per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora; BigMama si è laureata e la dedica della tesi è un bellissimo inno alla vita dopo il cancro; BigMama si laurea con una tesi su tumori e ambiente.

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