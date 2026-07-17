A Bisceglie, nella sede di BF Spa, è stato presentato il primo bilancio di ‘Bfuture Farm’ in Congo, uno dei progetti più ambiziosi del Piano Mattei. Il progetto si basa sull’adozione di tecniche agricole italiane per favorire lo sviluppo locale. La iniziativa coinvolge un modello di agricoltura che mira a migliorare le pratiche agricole e sostenere la crescita economica nella regione.

di Bisceglie Da Jolanda di Savoia parte uno dei tasselli più ambiziosi del Piano Mattei. Nella sede di BF Spa è stato presentato il primo bilancio della BFuture Farm realizzata nella Repubblica del Congo, un progetto che in meno di un anno ha già recuperato 6 mila ettari di terreno, avviato le prime produzioni agricole e dato vita a un sistema di infrastrutture, servizi e formazione destinato a diventare un modello della cooperazione italiana in Africa. Un risultato che proietta ancora una volta il territorio ferrarese al centro di una delle principali strategie internazionali del governo. I numeri raccontano la portata dell’iniziativa:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Bfuture Farm’ in Congo: "L’agricoltura italiana modello per lo sviluppo". Così vive il Piano Mattei

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#Africa, #BFI presenta prima BFuture Farm in Repubblica Congo. Sistema Italia e #PianoMattei a supporto comunità locali e sicurezza alimentare. VIDEOINTERVISTE @Antonio_Tajani @ItalyMFA @SIMEST_IT #Enpaia @coldiretti @L_Scordamaglia @italyin x.com

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