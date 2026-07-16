A Jolanda di Savoia sede di BF spa presentati i risultati raggiunti dalla BFuture farm in Repubblica del Congo
A Jolanda di Savoia, presso la sede di BF Spa, si è svolto l’evento “Bienvenue à la BFuture farm en République du Congo”, che ha presentato i risultati della prima BFuture Farm, avviata circa un anno fa nel villaggio di Malolo, nella regione di Niari. L’iniziativa si concentra sulla realizzazione di progetti agricoli nel paese africano. La presentazione ha riunito rappresentanti e partner coinvolti nel progetto, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici ottenuti.
Si è tenuto oggi, presso la sede di BF SpA a Jolanda di Savoia, l'evento Bienvenue à la BFuture farm en République du Congo, dedicato alla presentazione dei risultati della prima BFuture Farm, situata nella Repubblica del Congo, nel villaggio di Malolo, nella regione di Niari, a circa un anno dall’avvio del progetto. Il progetto BFuture Farm in Repubblica del Congo rientra nell’iniziativa italiana di cooperazione internazionale in partenariato paritario pubblico - privato nella cornice del Piano Mattei per l’Africa, e in particolare nell’ Azione per il Rafforzamento degli Ecosistemi Agro-alimentari in Africa (AREA), co-finanziata dal... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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