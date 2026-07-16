a jolanda di savoia sede di bf spa presentati i risultati raggiunti dalla bfuture farm in repubblica del congo

Notizia in breve

A Jolanda di Savoia, presso la sede di BF Spa, si è svolto l’evento “Bienvenue à la BFuture farm en République du Congo”, che ha presentato i risultati della prima BFuture Farm, avviata circa un anno fa nel villaggio di Malolo, nella regione di Niari. L’iniziativa si concentra sulla realizzazione di progetti agricoli nel paese africano. La presentazione ha riunito rappresentanti e partner coinvolti nel progetto, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici ottenuti.