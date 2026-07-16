La BFuture Farm di Malolo si distingue per aver avviato progetti concreti, passando dall’idea alla realizzazione. Tra le iniziative avviate ci sono interventi nei campi del Congo e il Piano Mattei, con attività che coinvolgono diverse aree di cooperazione industriale. La struttura ha iniziato a misurarsi con risultati tangibili, lasciando alle spalle le sole intenzioni. La farm si presenta come un esempio di operatività nel settore, con progetti che hanno già portato a sviluppi pratici.

Ci sono progetti che si misurano sulle intenzioni e altri che, invece, iniziano a pesarsi sui risultati. La BFuture Farm di Malolo appartiene alla seconda categoria. A un anno dall’avvio operativo, quello che era stato individuato come uno dei progetti pilota del Piano Mattei è diventato un’infrastruttura agroindustriale già funzionante, capace di coniugare produzione agricola, innovazione tecnologica, formazione e servizi essenziali. Una fotografia che è emersa ieri a Jolanda di Savoia, nella sede di BF Spa, dove sono stati illustrati i risultati del primo anno di attività della farm realizzata nella regione del Niari, in Repubblica del Congo alla presenza, tra gli altri, dell’ambasciatore del Congo in Italia Henri Okemba e del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal Piano Mattei ai campi del Congo. Così la BFuture Farm diventa un modello di cooperazione industriale

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