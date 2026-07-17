Un calciatore ha annunciato di aver deciso di restare in squadra, nonostante avesse la possibilità di partire. Ha spiegato che il suo allenatore desidera che giochi come mezzala e ha confermato di aver scelto di rimanere nel club di Serie A, anche dopo aver valutato altre opzioni. Al suo ritorno in campo, è stato accolto da circa trenta tifosi, che lo hanno applaudito.

Un altro anno. E dopo aver dimostrato che qui - ancora qui, in Serie A - ci può stare eccome. Il numero 10 viene accolto da trenta tifosi e fa la prima chiacchierata dell’anno: si chiama Federico Bernardeschi ed è stata la scommessa vinta dal Bologna, quella che è andata strabene (anche per merito suo) a differenza di quella targata-Immobile (finita nel gennaio 2026). Secondo anno a Bologna, nella sua prima stagione ha realizzato 4 gol in campionato e 5 in Europa League oltre a due assist e giocate belle, fini, anche decisive. Oggi è un multitasking: Domenico Tedesco lo sta utilizzando anche mezzala, ma con vista sulla trequarti e la porta altrui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bernardeschi: "Tedesco mi vuole mezzala. Potevo lasciare Bologna, sono rimasto perché..."

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