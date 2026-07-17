Bernardeschi | Tedesco mi vuole mezzala Potevo lasciare Bologna sono rimasto perché
Un calciatore ha annunciato di aver deciso di restare in squadra, nonostante avesse la possibilità di partire. Ha spiegato che il suo allenatore desidera che giochi come mezzala e ha confermato di aver scelto di rimanere nel club di Serie A, anche dopo aver valutato altre opzioni. Al suo ritorno in campo, è stato accolto da circa trenta tifosi, che lo hanno applaudito.
Un altro anno. E dopo aver dimostrato che qui - ancora qui, in Serie A - ci può stare eccome. Il numero 10 viene accolto da trenta tifosi e fa la prima chiacchierata dell’anno: si chiama Federico Bernardeschi ed è stata la scommessa vinta dal Bologna, quella che è andata strabene (anche per merito suo) a differenza di quella targata-Immobile (finita nel gennaio 2026). Secondo anno a Bologna, nella sua prima stagione ha realizzato 4 gol in campionato e 5 in Europa League oltre a due assist e giocate belle, fini, anche decisive. Oggi è un multitasking: Domenico Tedesco lo sta utilizzando anche mezzala, ma con vista sulla trequarti e la porta altrui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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