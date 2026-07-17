Bernardeschi | Per Tedesco sono pronto anche a fare la mezz' ala
L'ex calciatore della Juventus ha dichiarato di essere disponibile a giocare anche come mezzala, se richiesto dal nuovo allenatore del club. Attualmente si trova nel ritiro del team, che si sta preparando per la prossima stagione. Ha aggiunto di essere pronto a mettersi a disposizione in qualsiasi ruolo, sottolineando la sua flessibilità tattica. La squadra sta lavorando sotto la guida del nuovo tecnico, che ha iniziato gli allenamenti con il gruppo.
L'ex Juventus ha parlato dal ritiro dei felsinei che stanno preparando la stagione che verrà con il nuovo tecnico in panchina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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. @Bolognafc1909, Tedesco: Bernardeschi ha le qualità per fare la mezzala x.com
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