In un’intervista esclusiva a Cagliarinews24, l’allenatore ha dichiarato di provare sempre felicità quando il Cagliari ottiene risultati positivi, esprimendo anche soddisfazione per i tifosi rossoblù. La conversazione ha toccato vari aspetti della stagione e delle emozioni legate alla squadra, con un focus sulla sua relazione con i supporter e sull’andamento generale del club. Nessun dettaglio su eventuali decisioni future o questioni interne è stato divulgato.

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© Calcionews24.com - Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù»

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