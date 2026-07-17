Bergomi ricorda Osvaldo Bagnoli | Era avanti anni luce il suo calcio sarebbe stato perfetto anche nell’Inter di oggi
È morto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, figura storica del calcio italiano. Il tecnico, ricordato per aver guidato il club di Viale della Liberazione nel 1992, ha lasciato un segno importante. Bergomi ha commentato ricordando Bagnoli come un allenatore avanti anni luce, il cui stile di gioco sarebbe stato adatto anche all’Inter di oggi. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio, che piange la perdita di una figura influente.
di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, venuto a mancare all’età di 91 anni. Il tecnico legò il suo nome a una pagina importante della storia del club di Viale della Liberazione, venendo ingaggiato nel 1992 per guidare la squadra milanese. Nel corso della sua prima stagione, l’allenatore riuscì a costruire un gruppo solido basato sulle giocate di Ruben Sosa, sfiorando una storica rimonta in campionato ai danni del Milan, recuperando quasi completamente uno svantaggio di 11 punti nell’epoca in cui la vittoria ne garantiva soltanto due. L’avventura sulla panchina e il ricordo a Sky Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com
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