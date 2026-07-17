Bergomi ricorda Osvaldo Bagnoli | Era avanti anni luce il suo calcio sarebbe stato perfetto anche nell’Inter di oggi

Notizia in breve

È morto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, figura storica del calcio italiano. Il tecnico, ricordato per aver guidato il club di Viale della Liberazione nel 1992, ha lasciato un segno importante. Bergomi ha commentato ricordando Bagnoli come un allenatore avanti anni luce, il cui stile di gioco sarebbe stato adatto anche all’Inter di oggi. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio, che piange la perdita di una figura influente.