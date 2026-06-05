Lavori alla rete ferroviaria | per un mese modifiche ai treni lungo le linee S7 e Como-Lecco

Per un mese, i treni sulla linea S7 e sulla tratta Como-Lecco subiranno modifiche a causa di lavori sulla rete ferroviaria. Le variazioni sono programmate per tutto giugno e interesseranno le fermate e gli orari dei servizi ferroviari. I passeggeri sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di partire. La modifica riguarda le operazioni di manutenzione e interventi tecnici sulla rete ferroviaria. Nessun dettaglio su orari specifici o altre linee coinvolte.

Sarà un giugno caldo per chi viaggia in treno lungo le tratte che collegano Lecco, Como e la Brianza. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione della rete ferroviaria svolti da RFI, dal 7 giugno al 5 luglio sarà infatti interrotta la circolazione dei treni fra Triuggio e Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Lavori sulla linea ferroviaria adriatica: gli interventi previsti

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