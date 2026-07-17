Bergamo e i minori non accompagnati | come la fotografia diventa occasione di conoscenza reciproca

A Bergamo, un progetto fotografico coinvolge minori stranieri non accompagnati per favorire l’incontro e la conoscenza reciproca. La mostra utilizza fotografie per rappresentare le esperienze e le storie di questi giovani, evitando di focalizzarsi esclusivamente sui problemi o sui fatti di cronaca. L’obiettivo è offrire un’immagine più completa e umana, distinguendo i minori stranieri non accompagnati dalla semplice etichetta di categoria. La mostra si svolge in un contesto pubblico e mira a promuovere una maggiore comprensione tra la comunità e i giovani coinvolti.

“Quando si parla dei minori stranieri non accompagnati, il racconto parte quasi sempre da problemi o fatti di cronaca ed è una narrazione inevitabilmente parziale perché rischia di appiattire questi ragazzi riducendoli a una categoria anziché riconoscerli come persone. Partendo da questa premessa, abbiamo cominciato chiedendoci cosa vede ognuno di loro quando osserva la nostra città e, per alcuni mesi, li abbiamo accompagnati per le vie di Bergamo con una macchina fotografica al collo per immortalare ciò che colpiva la loro attenzione e dalla selezione di questi scatti è nata la mostra. L’esposizione diventa occasione di conoscenza... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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