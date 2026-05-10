Destini interrotti di Marika Bile | focus sui minori stranieri non accompagnati a Casapesenna
Sabato 16 maggio alle 18.30 si terrà a Casapesenna la presentazione del libro “Destini interrotti” di Marika Bile, che si concentra sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio. L’evento si svolgerà in una sala pubblica e vedrà la partecipazione dell’autrice, che discuterà delle storie di giovani senza genitori che vivono in situazioni di vulnerabilità. La presentazione è aperta al pubblico.
Sabato 16 maggio alle ore 18.30 si terrà a Casapesenna la presentazione del libro “Destini interrotti. Storie di minori stranieri non accompagnati” di Marika Bile, un’opera che affronta il delicato tema dei giovani migranti che arrivano in Italia da soli attraverso il Mediterraneo.L’evento si.🔗 Leggi su Casertanews.it
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