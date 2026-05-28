Minori stranieri non accompagnati formazione con la Polizia di Stato
La Polizia di Stato di Pordenone ha incontrato alcuni minori stranieri non accompagnati ospitati presso una fondazione locale. Durante l’incontro, sono state fornite informazioni su sicurezza, diritti e prevenzione. L’iniziativa si è svolta nei giorni scorsi e ha coinvolto i minori in un percorso di sensibilizzazione. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.
La Polizia di Stato di Pordenone ha incontrato nei giorni scorsi i minori stranieri non accompagnati accolti presso la Fondazione Opera Sacra Famiglia, in un’iniziativa dedicata all’informazione e alla prevenzione. L’appuntamento aveva l’obiettivo di fornire ai giovani ospiti indicazioni sui. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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