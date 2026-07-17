Il prezzo della benzina in autostrada supera i 2 euro al litro, con un aumento dei costi di gas e petrolio sui mercati internazionali. La crescita dei prezzi si verifica in un periodo di partenze per le vacanze, mentre le tensioni nello stretto di Hormuz e la fine del taglio delle accise contribuiscono all’aumento dei costi energetici.

Roma, 17 gennaio 2026 – La nuova escalation nello stretto di Hormuz, la fine del taglio delle accise, quotazioni di gas e petrolio che salgono: e il prezzo dei carburanti alla pompa vola alle stelle. Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro a litro. In base agli ultimi dati rilevati dall' Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi venerdì 17 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Ieri i prezzi medi erano di 1,911 euro per la benzina e 2,040 euro per il gasolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Benzina sopra i 2 euro in autostrada. Salgono i prezzi di gas e petrolio. E’ incubo partenze per le vacanze

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Staffetta, corre il prezzo dei carburanti: in autostrada il gasolio tocca i 2,4 euro

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