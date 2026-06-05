Benzina | prezzi sopra i 2 euro il paradosso del petrolio in calo

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi della benzina superano i 2 euro al litro, nonostante il calo del petrolio. Le quotazioni del greggio sono in diminuzione, ma il costo alla pompa resta stabile o in leggero aumento. La differenza tra i dati ufficiali e gli scontrini deriva dal fatto che i prezzi praticati includono tasse e margini di profitto, che non cambiano immediatamente con le variazioni del prezzo del petrolio.

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Perché il prezzo alla pompa non segue il calo del greggio?. Come spieghiamo la differenza tra i dati ufficiali e gli scontrini?. Chi sta trattenendo i risparmi derivanti dal calo del petrolio?. Quanto incide la speculazione sui costi reali del carburante?.? In Breve Brent a 96,73 dollari e WTI a 95,11 dollari il 3 giugno.. Nel Sud-Est barese benzina a 2,05 euro e gasolio a 2,20 euro.. Prezzi attuali superiori a quelli registrati con greggio sopra i 110 dollari.. Stime governative indicano 1,96 euro per benzina e 2,04 euro per gasolio.. I prezzi alla pompa non scendono nonostante il calo del petrolio. I costi per fare rifornimento restano bloccati sopra la soglia critica dei 2 euro al litro, ignorando il recente calo del greggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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