I prezzi della benzina aumentano rapidamente quando il petrolio ha un rialzo, mentre al contrario, quando i prezzi del petrolio calano, il costo della benzina si riduce con più lentezza. Questa differenza tra i due andamenti riguarda i meccanismi di mercato e le strategie delle compagnie petrolifere. Le variazioni dei costi si riflettono immediatamente sui prezzi alla pompa in fase di aumento, ma i ribassi avvengono più gradualmente.

Grande facilità ad andar su, fatica ad andar giù. Chi presta attenzione ai prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio (e in questo periodo è complicato disinteressarsene) deve aver notato quella che viene chiamata trasmissione asimmetrica dei prezzi: quando il petrolio sale il rincaro alla pompa è quasi istantaneo, quando scende il ribasso è più lento. Non è una sensazione ma un fenomeno reale, concreto, noto anche come effetto del missile e della piuma: il prezzo della benzina sale veloce come un missile ma scende lento come una piuma libera nell’aria. A cosa è dovuto? Anzitutto è giusto ricordare che il prezzo alla pompa di benzina e gasolio è la somma di più componenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzi benzina e petrolio: perché salgono subito e scendono lentamente

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COME si fa la BENZINA | Dal PETROLIO GREGGIO alla RAFFINERIA (oltre 370°C)

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