Terza ondata di calore almeno fino al 20 luglio lunedì 43 gradi in Sardegna

Da ilsole24ore.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature elevate continuano a colpire l’Italia, con una terza ondata di calore in corso che durerà almeno fino al 20 luglio. Lunedì, in Sardegna, sono stati rilevati 43 gradi. Le condizioni climatiche estreme si sono manifestate in diverse regioni del paese, mantenendo temperature sopra le medie stagionali. Le previsioni indicano che questa fase di caldo intenso proseguirà nei prossimi giorni, senza segni di diminuzione significativi.

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Le temperature estreme che hanno colpito l’Italia non accennano ad abbassarsi: la terza ondata di calore cominciata questa settimana durerà almeno fino al 20 luglio. E questa volta, a differenza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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