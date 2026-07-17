L’allerta per ondate di calore, con temperature tra 4 e 6 gradi sopra la media stagionale e condizioni di afa anche di notte, è stata prorogata fino alle 20 di lunedì 20 luglio. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale, che specifica la durata dell’allerta e i rischi associati alle alte temperature prolungate. L’allerta riguarda diverse zone e resta in vigore per tutta la giornata di lunedì.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata prorogata dalla giornata odierna fino a lunedì 20 luglio (ore 20) l’allerta per il rischio da ondata di calore (tra 4 e 6 gradi oltre la media stagionale e condizioni di afa anche nelle ore serali e notturne). Per tale ragione, si ricorda ancora che il sindaco Clemente Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09,00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata a prevenire l’ipertermia causata dal calore le stazioni di Posta di Via Fratelli Rosselli e di Via San Pasquale; invita la popolazione ad attenersi all’osservanza delle seguenti regole comportamentali: –... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ondate di calore, allerta prorogata: la nota di Mastella

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