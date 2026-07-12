Nel settimo giorno dalla partenza della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 32 nuove tessere dai supporter giallorossi. L’iniziativa prosegue con un ulteriore incremento rispetto ai giorni precedenti. La campagna rimane aperta per chi desidera assicurarsi un posto per la prossima stagione. I dettagli sulle modalità di sottoscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della società.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 32 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel settimo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:27 di oggi, 12 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 861?. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, campagna abbonamenti 2026-27: day 7, ulteriore incremento

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