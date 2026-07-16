Belen vestita con solo la bandiera festeggia l’Argentina in finale ai mondiali 2026
Durante la finale dei Mondiali 2026, una donna si è presentata indossando solo una bandiera nazionale come abbigliamento. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, suscitando reazioni di sorpresa e discussioni sui limiti della moda e dell’esibizione pubblica. L’evento si è svolto in un contesto di grande partecipazione popolare, con molti spettatori che hanno seguito la partita e i festeggiamenti nel rispetto delle norme di comportamento.
Pensavamo che il concetto di naked dress avesse raggiunto il suo apice in tempi recenti, eppure a quanto pare non avevamo ancora fatto i conti con il patriottismo della showgirl più amata d’Italia: il triplice fischio che ha decretato la vittoria dell’Albiceleste non ha scatenato solo i tifosi nelle strade di Buenos Aires, ma deve aver fatto — letteralmente — saltare i bottoni nel guardaroba di Belen Rodriguez, la quale ha inaspettatamente deciso di festeggiare a modo proprio, portando in alto o, per meglio dire, addosso la bandiera. Belen Rodriguez, la bandiera dell’Argentina addosso e niente più. Chi ha bisogno di magliette ufficiali e... 🔗 Leggi su Dilei.it
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