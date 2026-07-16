Belen vestita con solo la bandiera festeggia l’Argentina in finale ai mondiali 2026

Notizia in breve

Durante la finale dei Mondiali 2026, una donna si è presentata indossando solo una bandiera nazionale come abbigliamento. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, suscitando reazioni di sorpresa e discussioni sui limiti della moda e dell’esibizione pubblica. L’evento si è svolto in un contesto di grande partecipazione popolare, con molti spettatori che hanno seguito la partita e i festeggiamenti nel rispetto delle norme di comportamento.