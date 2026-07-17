Belén Rodriguez canta verso Sanremo? il bacio tra Bresh e l' ex di Fedez e il primo nome del nuovo Ballando con le stelle

Belén Rodriguez ha pubblicato un video in cui canta, alimentando le voci sulla sua partecipazione a Sanremo. Nel frattempo, si è diffusa la notizia di un bacio tra il rapper Bresh e l'ex di Fedez, Angelica Montini, confermando il loro legame dopo mesi di segnali sui social e indiscrezioni. Inoltre, è stato annunciato il primo nome del cast di Ballando con le stelle per la prossima stagione.

Belén Rodriguez canta verso Sanremo? Il bacio tra Bresh e l'ex di Fedez Bresh e Angelica Montini non si nascondono più. Dopo mesi di indizi, segnali sui social e indiscrezioni che si sono rincorse, il legame tra il rapper e la giovane imprenditrice sembra essere uscito allo scoperto. Il nome di Angelica Montini negli ultimi mesi è finito sotto i riflettori per le voci che l’avevano accostata alla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Ora, però, Bresh e Angelica escono allo scoperto: i due sono stati visti mentre si scambiavano un bacio nel backstage di un concerto. Il cugino di Achille Lauro conquista la moda Lorenzo De Marinis si sta facendo spazio nel mondo della moda e dopo i primi passi dietro le quinte è pronto a debuttare sulle passerelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Festival 2026, Belén Rodríguez torna a Sanremo per la serata delle cover

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