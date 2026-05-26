È iniziata la campagna acquisti per il nuovo palinsesto televisivo autunnale. L’Isola dei Famosi 2026 si svolgerà tra giugno e luglio nelle Filippine, con riprese registrate e senza puntate in diretta. Nel frattempo, si discute sul futuro di alcune figure di spicco: la conduttrice dell’Isola è in bilico, mentre la conduttrice di Ballando con le Stelle potrebbe lasciare il programma.

L’autunno di Canale 5 preannuncia l’arrivo dell ’Isola dei Famosi 2026, che quest'anno cambierà pelle: le riprese si terranno infatti tra giugno e luglio nell'inedita cornice delle Filippine, rinunciando alla classica diretta e alle puntate in studio. La vera novità, tuttavia, riguarda la conduzione. Il tavolo negoziale con Belen Rodriguez, apparentemente giunto a conclusione nei giorni scorsi, si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Con le trattative saltate, i piani sarebbero cambiati e il toto-nome ripartito: i rumor del momento vedono in pole position Selvaggia Lucarelli. Il retroscena. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi, secondo cui il nome della giornalista sarebbe attualmente il più accreditato per la conduzione del reality (che vede in Francesco Chiofalo il suo primo concorrente ufficioso). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo palinsesto tv, è iniziata la campagna acquisti. Belen in bilico all’Isola dei Famosi, Milly Carlucci verso l’addio a Ballando con le Stelle

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