Belén Rodríguez a Ballando con le Stelle? La mossa di Milly Carlucci e la vendetta a Selvaggia Lucarelli

Belén Rodríguez ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle dopo aver concluso le trattative con Mediaset. La conduttrice ha annunciato la sua presenza nel programma, che andrà in onda prossimamente. La decisione arriva dopo che si era parlato di un accordo saltato tra la showgirl e la rete televisiva. La sua partecipazione è stata confermata da fonti vicine alla produzione. La presenza di Rodríguez nel cast è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Archiviata la delusione per il mancato accordo con Mediaset , Belén Rodríguez è pronta a rimettersi in gioco. Sembrava tutto fatto per il suo ritorno a Cologno Monzese dopo l’addio a Le Iene del 2023, ma la trattativa si è arenata e la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi sembra destinata a essere Selvaggia Lucarelli. La showgirl argentina rischia così di rimanere a mani vuote ma, stando alle ultime indiscrezioni, la giusta chance potrebbe arrivare in Rai già nella prossima stagione televisiva. A lanciare il rumor è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua ultima newsletter ha parlato della possibilità di vedere Belén Rodríguez a Ballando con le Stelle, che tornerà in prima serata su Rai 1 in autunno: “Oggi per lei non ci sono progetti in vista, almeno in Mediaset. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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