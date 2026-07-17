Un dei principali sospettati dell’omicidio di una donna a Bordighera si trova in carcere. Durante la detenzione, si sono verificati episodi di tensione e violenza. I dettagli sui comportamenti dell’indagato all’interno della struttura non sono stati resi noti, ma la situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, che segue con attenzione gli sviluppi del caso.

Una spirale di tensione e violenza sta segnando i giorni di reclusione di uno dei principali indagati per un caso di cronaca che ha sconvolto l’opinione pubblica ligure. È stato di nuovo trasferito Emanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di due anni figlia della compagna Emanuela Aiello, anch’essa in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l’uomo era stato portato a inizio luglio, a quello di Cremona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Beatrice morta a Bordighera: shock sul suo assassino. Cosa gli hanno fatto in carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno madre: le foto sul cellulare e i racconti choc

Notizie e thread social correlati

Beatrice morta a Bordighera, Emanuel Iannuzzi non risponde al gip: «È sotto shock». Convalidato l’arrestoEmanuel Iannuzzi, sospettato di maltrattamenti sulla bambina di due anni morta a Bordighera, non ha risposto al gip.

Leggi anche: Bimba morta a Bordighera, quarto trasferimento di carcere per Iannuzzi: a Pavia gli hanno rotto il naso

Temi più discussi: Bordighera, la perizia rivela malnutrizione e violenze su Beatrice; Bimba morta a Bordighera, a uccidere Beatrice è stato un colpo alla testa; Bimba di 2 anni uccisa a Bordighera con un colpo alla testa, l'autopsia svela che era anche denutrita; Bimba morta a Bordighera, Iannuzzi trasferito nuovamente dal carcere.

#BEATRICE, la bimba morta il 9 febbraio scorso a #Bordighera si sarebbe potuta salvare L’autopsia sul corpo della piccola rivela #MALNUTRIZIONE da un anno e COSTRETTA A FUMARE (tracce di nicotina da aspirazione diretta!!) In carcere rimangono la ‘M x.com

Beatrice morta a 2 anni, Emanuel Iannuzzi pestato dagli altri detenuti: Gli hanno rotto il naso. Trasferito per la quarta volta in due mesiIl 42enne sotto custodia cautelare per la morte della bambina è stato aggredito brutalmente nel penitenziario di Pavia. Per motivi di sicurezza è scattato lo spostamento d'urgenza a Cremona L'articolo ... msn.com

Uccide la figliastra, pestato ancora in carcere: quarto trasferimentoEmanuel Iannuzzi, il compagno della madre della piccola Beatrice di nuovo aggredito. Nel frattempo c'è attesa per il deposito definitivo dell’autopsia ... today.it