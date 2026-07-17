Beatrice morta a Bordighera | shock sul suo assassino Cosa gli hanno fatto in carcere

Da thesocialpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dei principali sospettati dell’omicidio di una donna a Bordighera si trova in carcere. Durante la detenzione, si sono verificati episodi di tensione e violenza. I dettagli sui comportamenti dell’indagato all’interno della struttura non sono stati resi noti, ma la situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, che segue con attenzione gli sviluppi del caso.

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Una spirale di tensione e violenza sta segnando i giorni di reclusione di uno dei principali indagati per un caso di cronaca che ha sconvolto l’opinione pubblica ligure. È stato di nuovo trasferito  Emanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola  Beatrice, la bimba di due anni figlia della compagna  Emanuela Aiello, anch’essa in carcere con la stessa accusa, morta a  Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l’uomo era stato portato a inizio luglio, a quello di Cremona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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