Beatrice morta a Bordighera Emanuel Iannuzzi non risponde al gip | È sotto shock Convalidato l’arresto

Emanuel Iannuzzi, sospettato di maltrattamenti sulla bambina di due anni morta a Bordighera, non ha risposto al gip. Durante l'interrogatorio, ha dichiarato di essere sotto shock. Il suo arresto è stato convalidato. La bambina è deceduta nella sua abitazione, e l'indagine prosegue per accertare le responsabilità. Iannuzzi ha scelto di non fornire ulteriori dichiarazioni.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice, la bambina di due anni morta per maltrattamenti nella sua casa di Bordighera, in provincia di Imperia. L’uomo di 42 anni non ha risposto alle domande nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Imperia. Anche la madre, Emanuela Aiello, verrà sentita nel pomeriggio. Entrambi devono rispondere dell’accusa di maltrattamenti, aggravati dalla morte. «Non abbiamo ancora gli atti – ha dichiarato l’avvocato difensore di Iannuzzi – di conseguenza la scelta più logica è farlo avvalere. È sconvolto e sotto shock ma continua a dichiararsi innocente. Il non rispondere è dipeso dalla scelta difensiva». 🔗 Leggi su Open.online

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BIMBA DI 2 ANNI MORTA A BORDIGHERA: Io alle bambine ho dato solo amore

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