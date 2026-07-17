Beatrice morta a Bordighera | choc sul suo assassino Cosa gli hanno fatto in carcere

Da caffeinamagazine.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un detenuto coinvolto nell’omicidio di una donna a Bordighera è stato trasferito in un’altra struttura carceraria. La decisione di spostarlo è stata presa rapidamente, senza dettagli sui motivi specifici. La situazione all’interno del carcere rimane tesa, e il nome collegato al caso continua a suscitare forti reazioni tra le persone coinvolte.

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Un nuovo spostamento, l’ennesimo, deciso in fretta. Dietro le mura del carcere la tensione non si è fermata e un nome legato a una delle vicende più dolorose delle ultime settimane continua a provocare reazioni fortissime. Una storia che, giorno dopo giorno, aggiunge un altro capitolo di paura. Al centro c’è Emanuel Iannuzzi, 42 anni, tra i principali indagati nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di due anni deceduta a Bordighera. L’uomo è detenuto con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, la stessa contestazione mossa anche alla compagna Emanuela Aiello, madre della bambina. Beatrice morta a Bordighera, l’aggressione dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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