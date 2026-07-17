Un detenuto coinvolto nell’omicidio di una donna a Bordighera è stato trasferito in un’altra struttura carceraria. La decisione di spostarlo è stata presa rapidamente, senza dettagli sui motivi specifici. La situazione all’interno del carcere rimane tesa, e il nome collegato al caso continua a suscitare forti reazioni tra le persone coinvolte.

Un nuovo spostamento, l’ennesimo, deciso in fretta. Dietro le mura del carcere la tensione non si è fermata e un nome legato a una delle vicende più dolorose delle ultime settimane continua a provocare reazioni fortissime. Una storia che, giorno dopo giorno, aggiunge un altro capitolo di paura. Al centro c’è Emanuel Iannuzzi, 42 anni, tra i principali indagati nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di due anni deceduta a Bordighera. L’uomo è detenuto con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, la stessa contestazione mossa anche alla compagna Emanuela Aiello, madre della bambina. Beatrice morta a Bordighera, l’aggressione dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Beatrice morta a Bordighera: choc sul suo assassino. Cosa gli hanno fatto in carcere

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Beatrice morta a Bordighera, le sorelle provarono a parlare con i nonni. «Da loro nessuna risposta»

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Temi più discussi: Bordighera, la perizia rivela malnutrizione e violenze su Beatrice; Bimba morta a Bordighera, a uccidere Beatrice è stato un colpo alla testa; Bimba di 2 anni uccisa a Bordighera con un colpo alla testa, l'autopsia svela che era anche denutrita; Bimba morta a Bordighera, Iannuzzi trasferito nuovamente dal carcere.

#BEATRICE, la bimba morta il 9 febbraio scorso a #Bordighera si sarebbe potuta salvare L’autopsia sul corpo della piccola rivela #MALNUTRIZIONE da un anno e COSTRETTA A FUMARE (tracce di nicotina da aspirazione diretta!!) In carcere rimangono la ‘M x.com

Bimba morta a Bordighera, per Beatrice fatale un colpo alla testa: Era anche malnutrita, ma si poteva salvareL'autopsia sul corpo di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera, rivela che il decesso è stato causato da un colpo alla testa e che con un intervento ... fanpage.it

Bimba morta a Bordighera, l’autopsia rivela che Beatrice era denutrita da un annoAutopsia su Beatrice conferma malnutrizione e traumi: madre e compagno accusati di maltrattamenti seguiti da morte. Bordighera valuta il lutto cittadino. ilsecoloxix.it