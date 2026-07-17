Beach soccer Torneo Valenti Sos Cafoni sconfigge 5-3 il Nauticalglass-Madoglass
Sos Cafoni ha vinto 5-3 contro Nauticalglass-Madoglass in una partita di beach soccer al Torneo Valenti. La gara si è svolta a Viareggio, mentre ad Atlanta l’Argentina aveva appena battuto l’Inghilterra 2-1 in semifinale mondiale.
Volontà del destino. Mentre ad Atlanta l’Argentina batteva 2-1 l’Inghilterra, nella semifinale mondiale, a Viareggio, sempre meroledì sera, c’era un’altra squadra, che all’Argentina evidentemente ammicca, che festeggiava. Si tratta del Vk Boca che, nella categoria Open della ventunesima edizione del Memorial Matteo Valenti, batte sempre per 2-1 il Bagno Arizona. Decisivi i centri messi a segno da Pugliese e Del Soldato che rendono vano quello di Federigi. Sempre nella categoria Open festeggia anche Sos CafoniFarmacia Buon Consiglio Novelli (nella foto) per il 5-3 inflitto alla NauticalglassMadoglass. Decidono le doppiette di Cheli e Luchini e l’acuto di Tomei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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