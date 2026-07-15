beach soccer torneo valenti clinica bobq travolge il bagno arizona

Notizia in breve

Durante il torneo di beach soccer Memorial Matteo Valenti, la clinica Bobq ha battuto in modo netto il Bagno Arizona. La partita si è svolta nella 21^ edizione dell’evento, noto come il ‘Torneo dei Tornei’, che si tiene ogni estate a Viareggio. La competizione, considerata tra le più importanti della stagione, ha visto la squadra della clinica prevalere con un risultato schiacciante. La manifestazione continua con altre partite in programma.