Beach soccer Torneo Valenti Clinica Bobq travolge il Bagno Arizona

Da sport.quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il torneo di beach soccer Memorial Matteo Valenti, la clinica Bobq ha battuto in modo netto il Bagno Arizona. La partita si è svolta nella 21^ edizione dell’evento, noto come il ‘Torneo dei Tornei’, che si tiene ogni estate a Viareggio. La competizione, considerata tra le più importanti della stagione, ha visto la squadra della clinica prevalere con un risultato schiacciante. La manifestazione continua con altre partite in programma.

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Ha preso il via la 21^ edizione del Memorial Matteo Valenti definito il ‘Torneo dei Tornei’, l’evento di beach soccer più atteso dell’estate viareggina. Toccante come sempre la cerimonia di apertura, con le centinaia di atleti iscritti alla kermesse contemporaneamente in campo, con tanto di maglietta commemorativa indossata, per ricordare la figura iconica di Matteo. Tra di loro i familiari e gli amici di quel ragazzo appena ventitreenne tragicamente scomparso il 12 novembre del 2004 a seguito di un incidente sul lavoro. Presente come dalle prime edizioni - e questo rende così speciale, qualitativamente parlando la kermesse - la crema del beach soccer nazionale, con tantissimi interpreti del campionato ed altrettanti nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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