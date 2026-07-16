Beach soccer Torneo Valenti La Clinica Bobq non si ferma più

Da sport.quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda giornata del 21° Memorial Matteo Valenti, al Beach Stadium Valenti, si è giocata la categoria Open di beach soccer. La Clinica Bobq ha continuato a vincere, rafforzando la sua serie positiva. La manifestazione si svolge nel contesto del torneo dedicato all’ex giocatore, con numerose squadre in campo e un pubblico presente. La giornata ha visto diverse partite e momenti di gioco intenso.

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Seconda giornata della ventunesima edizione del " Memorial Matteo Valenti " di beach soccer al Beach Stadium Valenti. Grande protagonista della serata la categoria Open. Categoria Open in cui i campioni in carica della Clinica Bobq, nel girone B, vogliono già fare la voce grossa. Dopo il successo nella serata inaugurale è arrivato infatti il bis. Stavolta a cadere è toccato all’Elite Immobiliare per 3-1. Decisiva la doppietta di bomber Giacomo ‘Jacky’ Valenti a cui si somma l’acuto di Minichino. Per gli sconfitti sigla Frosina. Sempre nel girone B dilaga il Fasma Group Fc Dado Why Not? contro il Bagno Arizona, che incassa la seconda sconfitta consecutiva 7-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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