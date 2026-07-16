Beach soccer Torneo Valenti La Clinica Bobq non si ferma più

Notizia in breve

Durante la seconda giornata del 21° Memorial Matteo Valenti, al Beach Stadium Valenti, si è giocata la categoria Open di beach soccer. La Clinica Bobq ha continuato a vincere, rafforzando la sua serie positiva. La manifestazione si svolge nel contesto del torneo dedicato all’ex giocatore, con numerose squadre in campo e un pubblico presente. La giornata ha visto diverse partite e momenti di gioco intenso.