A partire dal 1° maggio, le nuove norme europee sui prodotti di cosmesi vietano l’utilizzo di alcune sostanze considerate dannose per la salute. Tra queste, sono stati banditi determinati composti presenti nelle fragranze floreali, in alcuni conservanti e nell’argento impiegato come ingrediente. La normativa mira a rendere più sicuri i cosmetici come profumi e smalti, riducendo i rischi associati a queste sostanze.

I prodotti di cosmesi, come profumi ma anche smalti, diventano più sicuri per la salute. Con l’entrata in vigore delle nuove norme europee, il 1° maggio, viene infatti vietato l’uso di alcuni componenti e in particolare alcune fragranze floreali, un conservante e l’argento come ingrediente. La novità è destinata anche a interessare sia i consumatori che i gestori di saloni di bellezza, estetisti, parrucchieri, oltreché che del mercato. Ecco cosa cambia, perché e a cosa occorrerà prestare attenzione. Stop a profumazioni pericolose per la salute. Come noto, tra le formulazioni per l’ hair styiling esiste una vasta gamma di profumazioni. Dal 1°...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stop ai profumi dannosi per la salute, le nuove regole europee dal 1° maggio

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