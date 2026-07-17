Bassa Bergamasca Orientale 327 controlli con le fototrappole | accertati 69 illeciti

Nel primo semestre del 2026, il Naaeba ha effettuato 327 controlli con fototrappole nella Bassa Bergamasca Orientale, rilevando 69 illeciti ambientali. La maggior parte delle infrazioni riguarda il rispetto delle norme sulla tutela dell’ambiente e del benessere animale. I controlli sono stati distribuiti in diversi comuni della zona, con un’attenzione particolare alle aree rurali e ai punti di maggiore frequentazione. I dati sono stati raccolti e comunicati dal Distretto di Polizia Locale.

Romano di Lombardia. Trecentoventisette giornate di monitoraggio con le fototrappole e 69 illeciti ambientali accertati. È il bilancio del primo semestre 2026 del Naaeba, il Nucleo Accertamenti Ambientali e Benessere Animali del Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. Da gennaio a giugno gli operatori hanno svolto controlli nei Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova, con particolare attenzione al contrasto dell’ abbandono dei rifiuti e alle violazioni della normativa ambientale. Le fototrappole sono state utilizzate per 327 giornate complessive di monitoraggio, soprattutto nei territori di Romano di Lombardia e Covo, dove il sistema ha consentito di individuare e prevenire comportamenti irregolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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