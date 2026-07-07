Da circa dieci giorni, le fototrappole sono state riattivate per monitorare le aree di Palermo e contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti. Finora, sono stati accertati oltre 1.300 casi di abbandono illecito grazie alle immagini catturate dai dispositivi. La Polizia Municipale ha intensificato i controlli nelle zone più interessate, con l’obiettivo di individuare e sanzionare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzati i controlli della Polizia Municipale contro le discariche abusive. La Polizia Municipale di Palermo ha riattivato da circa dieci giorni il sistema di fototrappole utilizzato per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Attualmente sono 30 i dispositivi già operativi sul territorio comunale, mentre altri 100 saranno installati a breve da RAP per ampliare ulteriormente il monitoraggio. L’obiettivo è individuare e sanzionare chi continua a trasformare strade e aree pubbliche in discariche abusive, con particolare attenzione ai punti maggiormente colpiti dal fenomeno. Dispositivi spostati nelle aree più critiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Dayitalianews.com - Palermo, tornano le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti: già accertati oltre 1.300 casi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stretta contro l’abbandono dei rifiuti: fototrappole e controlli della polizia municipaleLa Polizia Municipale di Capua intensifica i controlli per prevenire l’abbandono dei rifiuti e gli sversamenti illeciti.

Abbandono dei rifiuti: “Tolleranza zero”. Arrivano altre 20 fototrappoleL’amministrazione comunale di Minturno ha annunciato l’installazione di 20 nuove fototrappole per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.

A Palermo tornano le fototrappole: multe (di 300 euro) pure a chi getta i rifiuti fuori orario130 in totale. Oltre a scovare gli abbandoni illeciti, viene sanzionato anche chi getta la spazzatura fuori l'orario consentito, per esempio la mattina ... balarm.it

Palermo, tornano le fototrappole anti-rifiuti: già 1.324 verbali in arrivoRiattivati 30 dispositivi della Polizia municipale, altri 100 saranno installati da Rap. In dieci giorni rilevati circa 2.000 abbandoni illeciti ... msn.com