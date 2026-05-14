Controlli nella zona orientale di Salerno | sorpreso con una pistola arrestato

Sabato scorso, nella zona orientale di Salerno, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 43 anni con precedenti, trovato in possesso di una pistola senza regolare licenza. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha individuato e fermato il sospetto durante un controllo. L’uomo, che aveva precedenti penali, è stato portato in carcere con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco.

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In azione, lo scorso sabato, la Polizia di Stato: la Squadra Mobile della Questura ha tratto in arresto un 43enne salernitano, con diversi precedenti a carico, accusato di detenzione di arma clandestina. L'uomo avrebbe tentato di disfarsi, in via Piacenza, a Mariconda, di una pistola a salve “BBM. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sorpreso a recuperare cocaina sul tetto di un edificio nella zona nord, arrestato 38enneColto mentre tentava di recuperare un involucro di cocaina nascosto sul tetto di un edificio, un 38enne messinese è stato arrestato dai carabinieri... Sorpreso con 29 barrette di hashish in tasca: arrestato pusher in "zona rossa"I carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne gambiano, residente in... Temi più discussi: CONTROLLI SERRATI DELLA POLIZIA DI STATO E DELLA POLIZIA LOCALE PER CONTRASTARE L’ABUSIVISMO COMMERCIALE: SEQUESTRATI 160 KG DI ALIMENTI NON TRACCIATI, DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN CHIOSCO ALLACCIATO ABUSI - Polizia di Stato; Salerno, arma in auto nella zona orientale: tre nei guai; Controlli contro l'abusivismo commerciale: sequestrati 160 chili di alimenti e denunciato il titolare di un chiosco; Non si ferma all'Alt perché gli urgeva una toilette, ma poi è emerso che guidava senza patente: denunciato e sanzionato. Nella parte orientale della Striscia di Gaza, dove un tempo i campi coltivati si estendevano a perdita d’occhio, il colore predominante non è più il verde. A definire il paesaggio sono sfumature di grigio e la polvere. Lì, oltre quella che tutti ormai chiamano la lin x.com Salerno, raffica di furti di tombini nella zona orientale: ne spariscono 27 in una notteStampa Ventisette tombini rubati nel giro di poche ore. È il bilancio impressionante registrato tra domenica e lunedì nella zona orientale di Salerno, dove i tecnici comunali sono impegnati in un moni ... salernonotizie.it Salerno, controlli nella zona orientale: arrestati due uominiScacco matto della polizia alla criminalità nella zona orientale di Salerno con un cerchio che sembra essersi chiuso anche attorno all'attività di autonoleggio in via Ricci, su cui si erano accesi i ... ilmattino.it