La squadra di basket di Serie C ha annunciato l’ingaggio di un nuovo playmaker, un ritorno di un giocatore noto ai tifosi. Si tratta di un atleta classe 1993, che aveva già vestito la maglia della squadra in passato e aveva trascorso l’ultima stagione con una squadra di Castelfiorentino. L’accordo è stato formalizzato e il giocatore è tornato a indossare i colori rossoblù. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio come primo passo nel rafforzamento della rosa per la prossima stagione.

Il primo tassello dei nuovi Dragons porta un volto ben conosciuto dai tifosi rossoblù. La società ha infatti riportato a casa Lorenzo Berni, playmaker classe 1993, che torna a vestire la maglia pratese dopo una stagione trascorsa a Castelfiorentino. Un ritorno importante per la formazione di coach Edoardo Banchelli, che punta a costruire un organico competitivo per il prossimo campionato di serie C. Berni, soprannominato ‘Cobra’, arriva da un’annata da protagonista con Castelfiorentino, finalista sia della Coppa Toscana sia dei playoff di campionato, chiusa con 36 presenze e una media di 9,9 punti a partita. Cresciuto nel settore giovanile dell’Use Empoli, ha esordito in serie B nella stagione 2011-2012, categoria nella quale ha disputato complessivamente sei campionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket, Serie C: la firma del playmaker. Dragons, il nuovo play. Berni torna a ’casa’

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