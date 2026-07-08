Serie A Varese non si ferma Il nuovo playmaker è McDowell-White

Pallacanestro Varese piazza un altro colpo importante sul mercato. Dopo gli innesti di Hale e Amedeo Della Valle, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di William McDowell-White (nella foto), playmaker australiano classe 1998, nato a Brisbane e reduce dalla vittoria dell’EuroCup con il JL Bourg. Giocatore di 196 centimetri, McDowell-White porta a Masnago fisicità, visione di gioco e capacità di mettere in ritmo i compagni. Un profilo da regista moderno, versatile e già abituato a contesti di alto livello, tra NBL australiana, G League, Bundesliga, EuroLeague ed EuroCup. Il general manager Zachary Sogolow lo ha accolto sottolineandone talento, professionalità e grinta: "Will mette sempre i compagni nelle condizioni migliori e il suo impatto è stato evidente in ogni squadra in cui ha giocato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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